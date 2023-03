Las exigencias de Harry y Meghan para asistir a la Coronación de Carlos III

Buckingham Palace ya tiene todo el protocolo listo para la coronación de Carlos III como Rey de Inglaterra el próximo 6 de mayo. Inglaterra se viste de gala para recibir a todas las autoridades y rostros invitados a un acto de tal envergadura y la Familia Real ya sabe cuál es el papel de cada uno. Los Duques de Sussex, Harry de Inglaterra y Meghan Markle, serían los únicos que todavía no han asegurado su participación ni asistencia. Antes de dar una respuesta afirmativa han planteado una serie de requisitos. Sin que se cumplan sus condiciones, en las que está incluida toda la familia, se plantearan declinar incluso la información.

Lo primero de todo sería una reunión de Harry con su padre, Carlos III. Fuentes cercanas a Palacio apuntan a medios internacionales que "quiere hablar sobre los problemas entre ellos. No vendrá si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue en el Jubileo de Platino y el funeral de la Reina Isabel II". De hecho, estos fueron los últimos momentos en que estuvieron junto a toda la realiza británica. Después se ha celebrado, incluso, el bautizo de su hija pequeña y lo han hecho en compañía de amigos, sin la familia paterna. Después de esto, solo se desplazarían hasta Reino Unido si tienen el mismo protagonismo que el resto de la Familia Real Británica. Estas ceremonias siempre cuentan con un saludo oficial en el balcón principal de palacio y quieren estar presentes en ese momento. Es una de las instantáneas significativas y, como tal, tienen que aparecer.

Aunque hayan dejado claro en numerosas ocasiones, y con sus actos, que no querían tener conexión con la realeza ni ningún cargo relacionado, ahora cambiarían de opinión. La última de las peticiones iría relacionada con Archie y Lilibet, los recién nombrados "Prince and Princess of Sussex", y su papel en la ceremonia. Si sus primos mayores, que ascenderán en la línea sucesoria tras este evento, tienen una función, ellos también. 'The Time' explicaba que el tiempo es el peor enemigo de la pareja para conseguir estas peticiones porque desde Palacio "no pueden esperar más" por temas protocolarios.

La coronación no contempla funciones para los Duques de Sussex

Con estas peticiones se ha confirmado las informaciones que apuntaban a principio de año a que Carlos III no le había dado ningún puesto de relevancia a su hijo Harry en su próxima coronación. Aunque el guion esté adaptándose a las circunstancias, su figura solo quedaría como meramente invitado. Es por ello que ha pedido más relevancia para evitar situaciones incómodas. "Carlos III va a prescindir del acto en el que los duques se arrodillan y le rinden homenaje pues solo el heredero, el príncipe Guillermo, lo haría", explicaban. Aunque después ha intentado acercar posturas con ellos, no termina de conseguir. Les otorgó, por ejemplo, un nuevo título a sus hijos, y su hueco por nacimiento en la línea sucesoria. A pesar de todo quedan muchos flecos por arreglar. Entre ellos seguro estaría las memorias que el Príncipe publicó. En ella señaló a todos y cada uno de los conformantes de Buchingham Palace. Resaltaba una y otra vez las faltas de respeto y el inexistente apoyo que tuvo su mujer, Meghan, y sus pequeños.

