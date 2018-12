La Familia Real británica se reúne para un almuerzo navideño

11 Los duques de Cambridge junto a sus hijos George y Charlotte

No hay royal de los británicos que se haya querido perder esta cita tan especial para la Reina. El príncipe Andrew, la princesa Anne, y su padre, el duque de Edimburgo, fueron de los primeros en llegar a la reunión familiar. Poco después han llegado la condesa de Wessex y su hija Lady Louise Windsor. También ha acudido la princesa Beatriz, pero sin la compañía de su hermana: Eugenia de York y su recién marido Jack Brooksbank, que no han sido vistos, aunque no sabemos si habrán entrado por otra puerta.