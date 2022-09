La familia real británica se ha reunido en Balmoral, la residencia de verano de la reina Isabel II de Inglaterra. No paran de llegar coches con numerosos miembros de la familia, que no han dudado en desplazarse hasta Escocia desde que han saltado las alarmas del preocupante estado de salud de la monarca. El príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry se han trasladado hasta allí para seguir de cerca la evolución de la reina. A las que no se les espera a Kate Middleton y Meghan Markle.

Kate y Meghan se han quedado en Londres por el momento

Son varios los miembros de la familia real británica ya se encuentran allí, pero no han llegado todavía Kate y Meghan, que por ahora permanecen en Londres. A pesar de que los duques de Sussex han cancelado un acto que tenían programado para la noche de este miércoles en Londres, ha sido Harry el único que se ha trasladado hasta la residencia de verano de su abuela. Y lo ha hecho por separado del resto de sus familiares. Meghan continúa en la capital a la espera de saber qué ocurre finalmente y de saber cómo tiene que proceder.

Casualmente, Harry y Meghan, que viven desde hace años en Estados Unidos, se encontraban en Alemania para cumplir con un tour europeo. Ahora estaban en Londres porque durante esta noche tenían un acto que finalmente han cancelado. Aquí es donde permanece ella junto a sus dos hijos, Archie y Lili.

Por su parte, Kate Middleton también permanece en Londres, donde hace apenas unas horas acompañaba junto a su marido al colegio de sus hijos durante el primer día de clases de George, Charlotte y Louis. En pleno inicio del mes de septiembre, han acompañado a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, en su primer día de clases en su nuevo colegio. Los tres empiezan una nueva etapa en Lambrook School y sus padres no han querido dejar pasar la oportunidad de llevarlos y acompañarlos en este nuevo día, tan especial para todos.