A los espectadores del documental ‘Harry & Meghan’ les sonarán los muros de esta impresionante casa que te mostramos en SEMANA. Aunque si quieres adquirirla debes abonar un total de 33,5 millones dólares, cantidad que por supuesto no está al alcance de todos los bolsillos, otra opción puede ser conformarse con ver su interior. La vivienda que fue construida en el año 2006 tiene vistas al mar y a la montaña, varias terrazas y espacio más que suficiente para que toda una familia viva en ella. Situada en una parcela en la que hay grandes palmeras y un increíble jardín, lo cierto es que cuenta con grandes privilegios, por ejemplo, una piscina, una sala de juegos, un teatro o un gimnasio. Estancias en las que tanto Meghan Markle como Harry de Inglaterra han pasado interminables horas para grabar parte de toda su vida.

Se llama la casa de Montecito (California) y no es la verdadera casa en la que Meghan y Harry viven en su día a día. En ella se han abierto en canal y han tratado los asuntos más controvertidos de la Familia Real, tanto que ya han sido millones de personas las que han sido testigos de su proyecto audiovisual. Las mismas que han visto, aunque quizás no al detalle, la casa que ahora figura en un portal inmobiliario de lujo. Pertenece a un empresario muy rico que a su vez es activista y se encuentra cerca de la verdadera casa de los Sussex, lo que ha hecho que las grabaciones sean mucho más fáciles.

Tiene dos pisos y además de lo anteriormente contado, tiene bar, sala de meditación, seis habitaciones, siete baños y un garaje para hasta 5 coches. Está decorada con mimo y cabe señalar que no está pensada para una única familia, sino también para tus invitados. Así lo demuestra que tenga una casa de huéspedes en la que pueden sentirse como en casa y gozar de grandes lujos que no están al alcance de todos los bolsillos. Cabe señalar que en la zona exterior tiene huerto, plataneras, gallineros y hasta jardines secretos, lo cual lo concierte en un sitio mágico a la par que especial. No te pierdas las fotografías de su interior a continuación.