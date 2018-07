13 Samantha justifica su participación

El estreno de esta nueva edición vip de ‘Gran Hermano’ tendrá lugar el próximo 5 de agosto. Fecha en la cual se conocerá si efectivamente las negociaciones entre la cadena Channel 5 y la hermana de Meghan Markle han llegado a buen término. Y es que los directores de la cadena han preferido guardar silencio al respecto y no confirmar ni desmentir los rumores que con fuerza suenan en los medios británicos. No obstante, ya lo dejaba entrever la propia Samantha hace unos días al ser preguntada al respecto: “Por qué no, uno toma las oportunidades según le vienen y disfruta del paseo”. ¿Disfrutarán también en Buckingham?