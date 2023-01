Harry está viviendo días de auténtica locura. Aunque el lanzamiento de su libro ‘En la sombra’ acaba de producirse, son muchos los que ya han opinado sobre algunos capítulos muy polémicos. Uno de los que más animadversión ha tenido ha sido la parte donde él cuenta cuántas personas mató como militar en Afganistán. «No pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas», dijo. Palabras que han sido tildadas de torpeza, pues se salta una regla no escrita entre los soldados. Él no debió dar esta cifra con tal frialdad, ya que según los expertos puede poner en peligro su seguridad, la de su familia y la de su país, Inglaterra. Justo por este asunto ha sido preguntado en su última entrevista, una charla nocturna con Stephen Colbert en televisión. El hijo de Carlos III ha asegurado que no presumió de nada y que se han tergiversado sus palabras.

«Tomé la decisión de compartirlo porque, habiendo pasado casi dos décadas trabajando con veteranos de todo el mundo, creo que lo más importante es ser honesto y dar espacio a otros para que compartan sus experiencias sin ningún tipo de vergüenza», han sido las declaraciones de Harry, tratando de justificarse. Niega que públicamente haya alardeado de nada y cree fervientemente que el verdadero peligro es malinterpretar su discurso: «Creo que una de las mentiras más peligrosas que han dicho es que de alguna manera me jacté de la cantidad de personas que maté en Afganistán».

Harry ha reflexionado y está seguro de que si escuchara a alguien presumiendo de algo tan macabro se sentiría enfadado. Por esta razón precisamente siente mucha rabia y es que vuelve a recordar que su intención no era «jactarse», sino contar tan solo su experiencia. «Diría que si escucho a alguien más, cualquiera, jactándose de ese tipo de cosas, me enojaría. Pero es mentira. Mi intento de compartir ese detalle es reducir el número de suicidios entre los militares«, dice. Un relato que lejos de convencer a la audiencia, ha resultado todo lo contrario. Son muchos los que creen que Harry ha sido demasiado presuntuoso al tratar un tema tan delicado en su biografía, un libro que él ha supervisado y en el que se narran las vivencias contadas por él mismo.

El príncipe Harry está completamente convencido de que lo arriesgado es «el giro» que los críticos han dado y no tanto su confesión. Sea lo que sea se confirma que su seguridad está en peligro. De hecho, tanto él como Meghan y sus hijos han tenido que ser evacuados de su casa de California, aunque las fuentes oficiales mantienen que se debe tan solo a las inundaciones que afectan a la zona de Montecito, donde actualmente viven. A esto se suma que el duque de Sussex en su última reaparición iba acompañado de un guardaespaldas armado, quien llevaba un llamativo maletín. Era una caja en la que se leía la palabra Glock y la cual portaba una potente pistola y la munición necesaria para cargarla.