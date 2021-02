El duque de Edimburgo ha tenido que ser ingresado en el hospital Eduardo VII de Londres tras «sentirse mal», según han confirmado desde el palacio de Buckingham. Fue ayer por la tarde, aunque la noticia no se ha dado a conocer hasta hoy. Como es lógico ha cundido la preocupación, dada la avanzada edad del marido de la reina Isabel, con 99 años. El próximo 10 de junio cumplirá los 100.

Pero tal y como han asegurado, «el ingreso del duque es una medida de precaución, siguiendo el consejo del médico personal de Su Alteza, después de sentirse mal. Se espera que el duque permanezca en el hospital durante unos días para estar en observación y que pueda descansar».

Insisten en que no es una hospitalización «de urgencia». Felipe de Edimburgo se encontraba junto a su esposa en el Castillo de Windsor, donde llevan unos cuantos meses, para alejarse de los riesgos de la pandemia, y fue traslado a la capital londinense en un coche, no en ambulancia, e incluso accedió al centro hospitalario por su propio pie y sin ayuda. Lo cual ya es bastante teniendo en cuenta su edad. También se han apresurado a asegurar que su malestar no está relacionado con la Covid-19. Tanto él como la soberana recibieron la primera dosis de la vacuna el pasado enero. Buckinghan aún no ha informado sobre si ya han tenido la segunda.