2 No es la primera vez que sucede

No es la primera vez que un perro de la familia real británica es víctima de un envenenamiento intencionado. Tal y como se desvelaba en un documental de Netflix, un guardia real decidió vengarse del acoso que sufría por parte de uno de los corgis de la Reina Isabel II: “Algunas veces, los empleados de Buckingham acaban hartos de los perros, porque no paran de mordisquearles los talones. Normalmente no pasa nada grave, pero en este caso, uno de ellos decidió vengarse y lo envenenó, lo que provocó la furia de la Reina”.