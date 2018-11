12 Las fiestas de cumpleaños del Heredero

Ayer ya comenzaban las celebraciones con la emisión de la gala de magia y comedia titulada We Are Most Amused and Amazed, celebrada en el London Palladium, que sirvió para recaudar dinero a beneficio del Prince’s Trust, la organización que apoya Carlos desde hace décadas, y en la que participaron multitud de artistas conocidos, entre ellos Kylie Minogue y Mister Bean. Se grabó a finales de octubre y en ella Carlos y Camilla fueron los invitados de honor, por supuesto.