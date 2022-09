Una nueva etapa en el seno de la Corona británica ha comenzado con la proclamación de Carlos III como Rey de Inglaterra. Los distintos miembros de la Casa Real asumen nuevos retos como el príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton. El matrimonio ha cambiado el nombre en sus perfiles en redes como príncipe y princesa de Gales y ha emitido su primer comunicado con este título. Una emotiva carta escrita por el heredero al trono donde destaca la figura de su abuela, la reina Isabel II, como pilar fundamental en su vida.

A continuación reproducimos de forma íntegra la misiva:

«El jueves, el mundo perdió una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, los Reinos y la Commonwealth fue absoluto. Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico. Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina en mi quinta década. Mi esposa ha tenido 20 años de su guía y apoyo. Mis tres hijos han pasado las vacaciones con ella y han creado recuerdos que durarán toda su vida.

Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin Grannie se sienta realmente real. Le agradezco la amabilidad que nos mostró a mi familia y a mí. Y le agradezco en nombre de mi generación por dar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública que fue de otra época, pero siempre relevante para todos nosotros.

Mi abuela dijo que el dolor era el precio que pagamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria Reina. Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda».

El Príncipe Guillermo: el nuevo heredero

El primogénito de Carlos III ha hecho pública esta carta poco después de la proclamación de su padre como Rey de Inglaterra. Una solemne ceremonia que ha tenido lugar este sábado, 10 de septiembre, en el palacio St. James de Londres, a la que no ha faltado. A su lado, la nueva Reina consorte, Camilla. Un acto que por primera vez en la historia del país ha sido retrasmitido por televisión. Entre los distintos miembros que han acudido a la proclamación, la primera ministra Liz Truss, y los exprimeros ministros Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown y Tony Blair. También importantes funcionarios públicos, altos comisionados de la Commonwealth y el alcalde de Londres.