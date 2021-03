Este domingo se emite la esperada entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y el príncipe Harry. De momento, ya hemos podido ver un adelanto

Este próximo domingo 7 de marzo se emite la entrevista más esperada de los duquesa de Sussex. El príncipe Harry y Meghan Markle se sientan con Oprah Winfrey en la CBS para tener una charla íntima, que durará en torno a las dos horas, y hablar de la nueva vida que han adoptado desde que dejaron ser miembros senior de la Familia Real británica. A pesar de que la conversación íntegra es uno de los secretos mejor guardados, desde la cadena de televisión ya han emitido el primer adelanto del programa íntegro que podremos ver en apenas unos días. Desde el canal de Youtube de la cadena CBS han compartido dos vídeos, de 30 segundos de duración cada uno, adelantando lo que podremos ver el domingo.

La pregunta más dura a la que se tiene que enfrentar Meghan Markle

A pesar de que no podemos saber cuáles son las respuestas de los protagonistas, sí se pueden escuchar algunas de las preguntas que la presentadora le hace a Meghan Markle: «¿Estuviste en silencio o te silenciaron?». En todo momento, la mujer del príncipe Harry permanece con el semblante serio, muy atenta a las preguntas de la entrevistadora y tocándose su barriguita de embarazada.

Tal y como podemos ver en los adelantos, la entrevista de Oprah a Meghan y Harry se dividirá en tres bloques. Habrá partes en la que charle la presentadora solo con él, otras solo con ella y otra parte en la que ambos respondan a las preguntas que nunca antes le han hecho a la pareja. En el momento que están ambos juntos, se muestran muy cariñosos y cogidos de la mano mostrando el apoyo el uno al otro.

El príncipe Harry reflexiona sobre la muerte de su madre y revela cuál es su mayor miedo

En la reveladora conversación que tienen, Oprah Winfrey le pregunta por cómo fue su salida de la Familia Real británica tras tomar la decisión. El príncipe Harry asegura que fue «increíblemente difícil», pero «al menos nos teníamos el uno al otro», asegura el hijo de la fallecida Diana de Gales. Además, el príncipe Harry revela que «mi mayor temor era que la historia se repitiera«, dice mirando a Oprah reflexionando sobre la muerte de su madre el angosto del 97.

«Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella pasar por este proceso sola hace tantos años. Porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro», cuenta.

La pareja está esperando a su segundo hijo

La entrevista con Oprah llega tan solo unas semanas después de que conociéramos que Harry y Meghan se van a convertir en padres por segunda vez y de conocer que no volverían a retomar sus labores oficiales. Fue a mediados de febrero cuando Meghan y Harry revelaron que estaban esperando a su segundo hijo. «Podemos confirmar que Archie va a convertirse en el hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están están encantados de anunciar que esperan su segundo hijo», ha comunicado la pareja a través de un comunicado junto a una imagen en la que aparece la que fuera protagonista de ‘Suits’ acariciando su incipiente tripita.

Esta feliz noticia llega tan solo unos meses después de que Meghan Markle compartiera un desgarrador artículo en ‘The New York Times’ en el que confirmaba que había sufrido un aborto espontáneo el pasado mes de julio. «Preparo el desayuno, doy de comer a los perros. Tomo vitaminas. Encuentro el calcetín que falta. Cojo el lápiz que se cae y rueda por el suelo. Me recojo el pelo antes de sacar a mi hijo de su cuna. Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos. Supe, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo a mi segundo hijo», contaba entonces.

Los duques de Sussex no volverán a formar parte de la Casa Real

Unos días después de dar a conocer su estado de buena esperanza, desde el Palacio de Buckingham y a través de un comunicado revelaron la decisión que habían tomado Meghan y Harry. «El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la Familia Real. Después de las conversaciones con el duque, la Reina les ha escrito confirmando que al dar un paso atrás del trabajo dentro de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que acarrea una vida de servicio público», comienzan diciendo.

Y añaden: «Por consiguiente, los títulos militares honorarios y los patronazgos reales mantenidos por el duque y la duquesa tendrán que ser devueltos a Su Majestad, antes de que sean redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real. Si bien todos están apenados por su decisión, el duque y la duquesa continúan siendo unos miembros muy queridos de la familia».