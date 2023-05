El precioso homenaje de Carlos III a Tina Turner

Las condolencias por el adiós a una leyenda como Tina Turner han dado la vuelta al globo. La cantante de rock falleció el pasado 24 de mayo en su casa ubicada en la localidad suiza de Küsnacht. El rey Carlos III también ha querido rendir tributo a la artista y lo ha hecho de una forma muy emotiva.

Simply the best!! 🎼 In case you missed it, watch the @WelshGuardsBand's tribute to rock queen #TinaTurner with their version of ‘The Best’ 💂‍♂️ Get the latest military news 👉 https://t.co/fAN7LAiLci pic.twitter.com/K0Msq3FDpc — Forces News (@ForcesNews) May 28, 2023

Un homenaje que no ha pasado desapercibido. Y es que el pasado viernes, el monarca dio su consentimiento para que la Banda Real entonara la canción más mítica de Tina Turner, 'The best' durante el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Fueron muchos los turistas y curiosos que pudieron presenciar este bonito tributo al que también se unió el Cuerpo de Tambores de la Guardia Galesa del Primer Batallón.

El Rey Carlos III y Tina Turner, dos viejos conocidos

El actual monarca y la leyenda del rock se conocieron por primera vez en 1986 y fue con motivo del concierto 'Rock All Stars' que tuvo como escenario el estadio Wembley de Londres. Además, la canción 'The Best' era una de las preferidas de la princesa Diana. Así lo confesó su primogénito durante una entrevista. El príncipe Guillermo contó que cuando ella le llevaba al colegio era uno de los temas que sonaban en el coche. "Una de las canciones que recuerdo muchísimo y que se me ha quedado grabada todo este tiempo, y todavía, hasta el día de hoy, disfruto bastante en secreto es 'The Best' de Tina Turner porque sentada en el asiento trasero, cantando, lo sentía como un verdadero momento familiar”.

Tina Turner nos dijo adiós a los 83 años después de una larga enfermedad. La reina del Rock'n Roll fue diagnosticada de un cáncer intestinal en el año 2016. El año posterior se sometió a un trasplante de riñón. Su marido, Erwin Bach, fue su donante. "Solo el trasplante me daría una buena oportunidad de una vida casi normal. Pero las posibilidades de obtener un riñón donado eran remotas", dijo en su momento.