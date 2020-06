Aunque parecía que la calma había llegado a la vida del príncipe Harry y Meghan Markle al instalarse en su casa de Los Ángeles y dejar atrás a la Familia Real Británica, una nueva tormenta azota a los duques de Sussex. La que fuera protagonista de ‘Suits’ está viviendo uno de los peores momentos después de protagonizar una fuerte discusión con la que fuera su mejor amiga, Jessica Mulroney.

Jessica Mulroney, mejor amiga de Meghan Markle y la encargada de que la boda de los Sussex saliera a la perfección, ha sido despedida de su puesto de trabajo después de que salieran a la luz unos mensajes en los que la estilista amenazara a Sasha Exeter, una influencer de raza negra. «No estoy diciendo que sea racista, pero sí que es muy consciente de su riqueza, del poder que tiene y de los privilegios que se le otorgan por el color de piel que tiene. Ella nunca ha usado su voz para apoyar al movimiento y ni siquiera ha entendido el motivo por el que debería hacerlo», aseguraba la modelo.

Después de la denuncia pública, Mulroney se pronunció a través de sus redes sociales y pidió disculpas por no hacer lo suficiente. Esta discusión y la posterior pérdida de varios empleos de la estilista ha provocado un tremendo disgusto en Meghan Markle, uno de las mayores voces en la lucha por la igualdad, tal y como asegura un amigo cercano a ‘The DailyMail’. En concreto, la fuente explica que la duquesa de Sussex no da crédito a las acciones de su mejor amiga y más aún sabiendo que tienen una gran estrecha relación y sabe por todo lo que ella ha pasado. «Ella no cree que Jessica sea racista, pero no entiende su forma de comportarse y las malas maneras que ha tenido a la hora de manejar la situación. Meghan ha dejado claro que no quiere que se le asocie nunca más con ella, al menos públicamente. Es lo que tiene que hacer para mantener su reputación», admiten.

Meghan Markle alza su voz en el movimiento ‘Black Lives Matter’

Meghan Markle rompía su silencio y se dirigía en un mensaje grabado en vídeo a las alumnas del instituto del Inmaculado Corazón de Los Ángeles que se gradúan este 2020 para hablar sobre la muerte de Floyd. «Lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro estado y nuestra ciudad de Los Ángeles… No estaba segura de lo que podría deciros. Quería decir lo correcto. Pero me he dado cuenta de que lo único malo es no decir nada… porque la vida de George Floyd importaba y la de Breonna Taylor y las de Philando Castile y Tamir Rice… así como la de otras muchas personas cuyos nombres conocemos y otros que no sabemos. Quería deciros lo correcto, pero lo peor es no decir nada. Así que lo primero que deseo deciros es que siento mucho que tengáis que crecer en un mundo donde esto todavía está presente»», aseguraba.

«Recuerdo el toque de queda y volver corriendo a casa, viendo la ceniza caer desde el cielo y oliendo el humo y el fuego salir de os edificios… Recuerdo ver a hombres apostados detrás de una furgoneta con pistolas y rifles. Recuerdo enfilar hacia casa y ver el árbol, que siempre había estado allí, completamente carbonizado. Esos recuerdos no se olvidan. Estamos viendo esto, desde el sherif de Michigan a la policía de Virginia. Gente que se levanta con solidaridad, comunidades que se unen y se apoyan. Vosotras vais a ser parte de este movimiento», indicaba la exactriz unos días después de la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis.

La salida de los Sussex estaba planeada desde antes de la boda

El 8 de enero de 2020, supuso un antes y un después dentro de la monarquía británica. Los duques de Sussex anunciaban, para sorpresa del resto de su familia, su renuncia a seguir formando parte de la Casa Real. Una decisión que supuso un auténtico escándalo en Reino Unido y que estuvo en boca de todos. Con el paso del tiempo, y pese a que los dos protagonistas no han hablado abiertamente de lo sucedido, una biógrafa de la familia ha dado todos los detalles sobre la salida de Harry y Meghan y asegura que estaba planeada desde antes de la boda. «El ‘Megxit’ se planeo antes de que se casaran. Harry no era feliz desde hace mucho tiempo», asegura una fuente cerca a la pareja al diario británico ‘The Sun’.