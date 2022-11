El pasado mes de abril, la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dio un vuelco al tener que afrontar un durísimo varapalo: la muerte de su bebé. El futbolista y su pareja perdieron a uno de sus mellizos en el parto. Es algo de lo que el deportista, siempre discreto en lo relativo a su vida privada, ha contado a corazón abierto en su entrevista con Piers Morgan en el diario ‘The Sun’. «Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad», ha dicho. Guarda celosamente las cenizas de su bebé, y hasta habla con él. También ha revelado que en un momento tan delicado como ese recibieron un aluvión de mensajes de apoyo. Uno de ellos les llegó de la mano de la Reina Isabel II de Inglaterra.

Según ha desvelado el jugador portugués, la Casa Real británica tuvo un bonito gesto con él y le envió una carta para darle el pésame tras conocer que había fallecido uno de los bebé que esperaba la pareja, y que perdió la vida en el parto. “También recibió una carta de la familia de la reina. Me sorprendió mucho”, ha asegurado al citado diario.

El vínculo entre Cristiano Ronaldo y la Familia Real de Inglaterra

El jugador del Manchester United también dedicó unas emotivas palabras a la soberana de Inglaterra cuando supo de su muerte. «Siete años de mi carrera los disputé en la Premier League, siendo esta mi octava temporada viviendo en Inglaterra. A lo largo de estos años, he sentido el amor eterno del Reino Unido por su Reina y lo importante que fue y será para siempre Su Majestad para el pueblo británico», recordaba Cristiano Ronaldo en un post en memoria a Isabel II. «Presento mis respetos a su memoria y lamento esta pérdida irremplazable con el país que he aprendido a llamar hogar. Mis pensamientos y oraciones están con la Familia Real».

La entrevista de Cristiano Ronaldo en ‘The Sun’ supone la primera vez que el de Madeira da tantos detalles de cómo vivió tan duros momentos. «Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil«, ha asegurado el luso.

Tal y como ha recordado, emocionado, uno de los instantes más dolorosos para la pareja fue cuando regresaron a casa, una vez que Georgina fue dada de alta del hospital, y sus hijos preguntaron por el mellizo fallecido, ya que entraron a casa únicamente con Bella Esmeralda en brazos: «Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?«. A día de hoy, le sigue resultando cuesta arriba asumir lo que ha pasado: «A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer».