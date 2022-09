A modo de tributo en memoria de Isabel II, Camilla ha ofrecido su primera entrevista en televisión tras convertirse en Reina consorte que se emitirá este mismo domingo, 18 de septiembre. La mujer de Carlos III ha elogiado la figura de la soberana. ”Debió ser muy difícil para ella ser una mujer solitaria. No había mujeres primeras ministras ni presidentas. Ella era la única, así que creo que se forjó su propio papel”.

Una entrevista que emitirá la BBC a las 21:00 hora española y que seguro copará muchos titulares. Se trata de las primeras declaraciones de Camila después de convertirse en Reina consorte, una intervención en la que también aprovechará para dirigirse a los británicos y repasará su relación con la soberana. «Ella formó parte de nuestras vidas desde siempre. Yo tengo 75 años y tenía apenas cinco cuando ella llegó a la corona. Que yo recuerde, la Reina era la única mujer en un puesto de poder en aquellos momentos». No solo destacará su importante papel histórico, también mostrará el lado más personal de Isabel II. «Tenía esos maravillosos ojos azules que le iluminaban toda la cara cuando sonreía. Siempre recordaré esa sonrisa. Esa sonrisa es inolvidable».

Así se gestó la entrevista de Camilla

Son las primeras declaraciones de Camilla tras la muerte de Isabel II, pero la entrevista fue grabada con anterioridad. Permanecía embargada hasta el momento de la muerte de la soberana. La nueva Reina consorte ha eclipsado en ciertos momentos el papel del nuevo Rey de Inglaterra, copando muchos titulares. Fue Isabel II quien expresó su firme deseo de que Camilla fuera Reina consorte durante los festejos por su Jubileo de Platino.

El nuevo Rey, Carlos III, ha destacado el papel de su mujer a partir de ahora. También recordó sus importantes deberes reales durante el día de su proclamación en el palacio de St. James. «Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla», afirmaba.