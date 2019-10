Por fin sale hoy el tan esperado libro sobre los intríngulis del vestidor de la reina Isabel de Inglaterra. Se trata de The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (La otra cara de la moneda: la Reina, el Vestidor y el Armario) y no está escrito por cualquiera. Lo firma Angela Kelly, su asistente personal y una de las personas de su máxima confianza. De hecho, ha sentado un precedente al publicarlo con todas las bendiciones de la soberana.

12 Rompiendo su hermetismo Isabel II de Inglaterra, de 93 años, 67 de ellos en el trono, es legendaria por muchos motivos. No solo por ser la reina más longeva de la historia, sino también por sus maneras a la antigua usanza y un hermetismo digno de la realeza de otros siglos. La reina Isabel se pone ‘fashion’ para honrar a su tatarabuela. El cabreo de Isabel II: retira las fotos de Harry y Meghan de Buckingham. 11 La portada del libro El hecho es que Angela Kelly ha conseguido lo que nadie hasta la fecha, lograr la autorización de la propia monarca para escribir un libro sobre los entresijos de su estilo. Eso abarca a la moda y también la forma en la que trabajan juntas, lo que la rodea, sus gustos, sus pequeñas manías… La reina Isabel abre su corazón a su diseñadora en un libro sin precedentes. 10 Angela Kelly, su mujer de confianza Ambas se conocieron en 1992 en la residencia del embajador de Reino Unido en Alemania, donde entonces trabajaba como ama de llaves. Hija de un estibador de Liverpool, Angela también era una diseñadora de moda que trataba de abrirse camino por su sueño. La conexión entre ellas fue instantánea, y al año siguiente la Reina decidió contratarla como su asistente de vestuario. «Supongo que decidió que era lo bastante discreta para ser digna de su confianza», contó Angela en una rara entrevista en 2007. En 2002 la ascendió concediéndole el título de Ayudante Personal, Asesora y Comisaria de Joyería, Insignias y Vestuario. Todas sus apariciones públicas, en cuanto a su aspecto, están supervisadas por ella. Se le atribuye a la soberana haber dicho que la considera como «una hermana». 9 Anécdotas en 25 años de colaboración y amistad Angela Kelly es la gran responsable del vestuario y el estilo de la Reina, lo que no es poco. Pero la relación entre ellas no es solo laboral. En este nuevo libro, editado por Harper Collins, se desvelan algunos secretos, anécdotas y rituales de la reina a la hora de vestirse. El príncipe Carlos quiere expulsar a 13 miembros de la Familia Real británica. 8 El ‘lenguaje’ de sus inconfundibles bolsos Launer London Por ejemplo, se habla de los bolsos de la Reina, un elemento definitorio de todos sus estilismos. La reina Isabel nunca se separa de sus bolsos, de estilo clásico, lady, un poco años 50. Fiel a la firma Launer London, cuestan alrededor de los 2000 euros. Y según cómo los lleva puede significar una cosa u otra. Sus empleados deberán observar si se lo cambia de mano (será el momento de finalizar una conversación) o si lo pone sobre la mesa (significa el fin de la comida). 7 Los zapatos reales Uno de los puntos más curiosos se refiere a los zapatos. A tal punto llega su confianza mutua que es Angela Kelly la que estrena el calzado antes que la propia soberana. Su misión es ablandarlos para hacérselos más cómodos. La asistente se los pone, los testa, los pasea y consigue quitarles la rigidez para evitar las posibles rozaduras… «la Reina tiene muy poco tiempo para sí misma y menos para ponerse los zapatos, así que como compartimos la misma talla tiene más sentido que lo hagamos así», se justifica su asistente. 6 El color de su traje en Ascot, ‘secreto de Estado’ Otra de las curiosidades que se pueden leer en el libro tiene que ver con la elección del traje de la Reina para las tradicionales carreras de caballos de Ascot. Según Angela, el color del atuendo es uno de los secretos mejor guardados. Para ello se encarga de elegir entre varios modelos, que guarda en su habitación privada en el castillo de Windsor. Hasta que no sale la reina en su carruaje ella no se saca la nota de prensa explicativa del atuendo real. 5 Sombreros a juego con el traje La elección del sombrero es otro detalle crucial, y de ello se ocupan juntas Isabel y Angela. Finalmente lo confecciona la propia Kelly y su equipo. 4 Su gusto por los colores vivos A Isabel de Inglaterra le encantan los colores vivos. De hecho, en su vestidor se puede encontrar toda la gama del Pantone. Y además prefiere que el conjunto completo sea del mismo tono. Para eso no es nada conservadora ni se ciñe a las supuestas ideas con las que debe vestirse una nonagenaria. 3 Los abrigos rectos a la altura del vestido son sus favoritos 2 Ahora la reina apuesta casi siempre por vestidos de flores En los últimos tiempos Angela Kelly ha conseguido innovar aún más si cabe en el vestidor real, haciendo que la reina se atreva a lucir vestidos estampados, y no solo de un color único. Las flores invaden ya las perchas de la soberana, que vive como en una eterna primavera. 1 Unidas por el sentido del humor Después de 25 años, todo el mundo coincide en señalar que el éxito de Angela Kelly para permanecer al lado de la Reina durante 25 años, siendo ya la empleada con más años al servicio de Su Majestad, es el sentido del humor. En una antigua entrevista, la propia asistente lo reconocía: «La Reina y yo lo pasamos muy bien juntas. Tiene un avispado sentido del humor y es una gran imitadora. Puede imitar todos los acentos, incluido el mío». Muchos la llaman la «guardiana».