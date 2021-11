No hay nada que nos guste más que una maleta de una ‘royal’. Ahora, todavía con la resaca de todos los lookazos que nos ha dejado la Reina Letizia durante su viaje de Estado en Suecia, los vamos a analizar todos al detalle. Sin pausa pero sin prisa. Desde el martes 23 de noviembre hasta este 25, los Reyes han disfrutado del país nórdico pero con una agenda repleta de actos. No ha habido tiempo para relajarse ni descansar. Un viaje de trabajo en el que han aprovechado cada minuto de su estancia en Estocolmo. Desde su primer acto, con la recepción a la colectividad de la Embajada de España, hasta el último, que ha sido la recepción que ellos mismos han ofrecido en honor a los anfitriones de estos días, los Reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Pero vamos al tema, a los looks que nos ha dejado Letizia y a las prendas que ha metido en su maleta.

Letizia ha vuelto a elegir la firma Cherubina para su tocado

Hacía tiempo que no veíamos a la Reina en un viaje de Estado, sin tener cuenta Andorra de este año debido a que no hubo grandes cenas de galas como sí suele haber en este tipo de actos. El último fue en el año 2019 con su viaje a Corea del Sur y Cuba. Pero ahora, con este viaje, la Reina ha vuelto a hacer la maleta y ha vuelto a los tiros largos, a las tiaras en Palacio, a sus estilismos impecables y a una cosa que nos encanta y vemos muy de cuando en cuando: su melena adornada.

La última vez fue durante su visita a Reino Unido en el año 2019. Los Reyes viajaron con motivo de que la Reina Isabel II entregaba al Rey Felipe la Orden de la Jarretera, su más alta condecoración, en una ceremonia de pompa solemne (ya sabemos cómo se las gastan los británicos) celebrada en Windsor. Para esa ocasión, sorprendió con un tocado con rejilla de Cherubina, la misma firma que ha elegido en su visita a Suecia.

El guiño a Suecia que marcó la gran cena de gala ofrecida por los Reyes suecos

Pero además de adornar su cabeza, estas 48 horas han dado para mucho más. Por primera vez, la hemos visto en una cena de gala con un traje low cost con el que hacía un guiño al país que ha visitado. Letizia metió en su maleta un vestido de H&M que cuesta 299 euros. Pero, como anécdota tenemos que contaros que ese vestido ya lo llevó Victoria de Suecia el pasado año en un posado fotográfico en los jardines de Palacio con motivo de su décimo aniversario de casada con Daniel Westling. Sin embargo, la hija de los reyes de Suecia decidió modificar las mangas del vestido, mientras que Letizia prefirió el modelo original. Como podéis ver, la visita ha dado para mucho. Por ello, vamos a revolver en la maleta de la Reina y vamos a analizar cada uno de sus estilismos.