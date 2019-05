13 En un mono de Zara

Si recordáis, y si no ya os lo cuento yo, era de Zara y escondía una sorpresa. Y es que, aunque no lo parezca, es un mono. La pernera ancha plisada disimula hasta el punto de confundirnos en un efecto óptico de vestido, pero no. La firma lo describe como de color cobalto, 100% poliéster, nada de gasas nobles. Entonces nos llamó la atención que de su precio original (39,95 euros) en esa época estaba rebajado a 12,99 euros.