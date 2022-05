Los Reyes Felipe y Letizia han viajado hasta Huesca para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas, una tradicional cita castrense que cada año tiene lugar en una ciudad de España. También es uno de los días en los que la consorte suele estrenar una prenda especial. Todavía recordamos la de la edición de 2021, cuando lució un vestido abrigo rosa pálido de firma aún misteriosa. En esta ocasión también ha estrenado y además con aires muy españoles: ¡de lunares y volantes!

Un día perfecto y soleado para el que la Reina ha elegido un vestido midi con cuello redondo y sin mangas, en el que su estampado marca la diferencia. Un estampado de lunares negros sobre fondo azul claro, marcando cintura con un fajín fruncido incorporado y con una falda de volantes pegados. ¡Nos encanta!

Letizia ha escogido los accesorios en negro: la cartera de mano con filo dorado de Carolina Herrera y unos salones destalonados de la misma firma.

El otro punto importante del look son sus fabulosos pendientes de brillantes: un diseño largo que comienza con una flor, sigue con una especie de estrella con una aguamarina y se remata con una lágrima. Los tiene desde hace 16 años, pero hacía mucho tiempo que no los sacaba. Se desconoce su procedencia.

El moño medio-bajo, peinado hacia atrás con algo de volumen, resulta muy elegante para esta ceremonia.

La Reina debutó en esta cita en 2005, siendo Princesa de Asturias, y no ha fallado desde entonces (salvo en 2007 -cuando nació la Infanta Sofía-, en 2009 -de viaje oficial en Colombia- y 2020, que no se celebró a causa de la pandemia).

Su evolución ha sido notable y ha sido en las últimas ediciones cuando nos ha dado las mejores sorpresas. Desde un vestido rojo de Cherubina a varios looks de Carolina Herrera. Este último quizás no es el más sobresaliente, pero no hay duda de que la Reina Letizia estaba muy favorecida. El azul es otro de los tonos que más le gustan (también lo eligió para la última Fiesta Nacional). ¡Será porque es celestial!

