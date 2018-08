La Reina Letizia ha vuelto a conquistar a la crítica de estilo con su último look. Un conjunto muy especial, dado que pone el broche final a su periplo por Mallorca en el inicio de sus vacaciones, al menos será así de manera oficial, dado que la agenda de actos de los Reyes llega a su fin este viernes con la recepción a autoridades y personalidades de la isla en el palacio de La Almudaina.

La primavera ha llegado al palacio de las grandes citas de los Borbón durante su estancia estival en Mallorca. Al menos a través del look de la Reina Letizia, que ha optado por un colorido vestido con estampado floral que no ha dejado a nadie indiferente, aunque no todos estaban conformes con la arriesgada combinación de colores –naranja y azul- de la consorte. Y parece haberse puesto de acuerdo con su suegra, la reina doña Sofía, no solo a la hora de escenificar la concordia y el buen rollito familiar en medio de los rumores de que su relación hace aguas, sino también a la hora de confiar en el color y las flores para su última gran cita con los mallorquines.