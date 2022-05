La Reina Letizia ha vuelto al parque del Retiro para inaugurar la 81ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Una de las citas más queridas y multitudinarias para reunir a autores, libreros y lectores en un mismo lugar. Sol de primavera en lo alto y las casetas abiertas para acoger a los visitantes, así que todo perfecto para recibir a esta consorte que además es una apasionada de la lectura. Tenemos que hablar del rosa…

Porque en clave rosa se ha presentado, de arriba a abajo. El vestido es de Hugo Boss y lo estrenó hace casi un año para la inauguración de una exposición sobre Berlanga. Este parecía el momento idóneo para volver a ponérselo. Es fresquito, midi y con un aire boho destilado entre fruncidos, cordón en la cinturilla, manga remangada y volantes pegados. Y el color, un rosa fucsia, no puede ser más animado y favorecedor.

Pero tenemos que deslizar la mirada hacia abajo para encontrar la única novedad del look. ¡Las alpargatas! Hace unos días, durante la visita de los Reyes a Las Hurdes, Letizia ya rescató uno de los modelos de su amplia colección. Entonces eran unas cuñas de pulsera en color crudo de la firma Macarena. Hoy ha estrenado unas nuevas ¡rosas!

Son un modelo clásico, con la cuña de esparto alta, tela lisa y las cintas de algodón habituales para agarrarse el tobillo. La Reina Letizia caminaba sonriente y a buen ritmo de un lado a otro con su calzado favorito para el verano. Hace dos años especialmente que empezó a utilizar las alpargatas con frecuencia y no ha perdido la costumbre. No en vano, siguen estando de plena tendencia. ¿Quién no tiene unas en su armario?

La melena suelta con raya al medio dejaba descubrir a cada paso sus grandes aros dorados. Este tipo de pendientes también se han convertido en los más queridos de su corazón. No nos extraña: son infalibles para dar un plus de atractivo a cualquier estilismo.

Hace un día estupendo en la capital y se ha recuperado una de las ferias más populares del año. No dudamos de que la Reina Letizia se marchará cargada con unos cuantos libros para la biblioteca de La Zarzuela. La hemos visto echando un ojo en varios stands y también compartiendo una divertida actividad pictórica con unos niños. Así la dejamos por hoy.

Mañana los Reyes se desplazan a Huesca para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Pero esa será otra historia. Hoy vemos la vie en rose…