1 La vuelta al trabajo de Letizia

Este martes y tras el puente de diciembre, la Reina Letizia ha regresado a su puesto de trabajo con un look de altos vuelos (por los volantes), pero que no ha tenido el resultado esperado: sorprender. Bueno, ha sorprendido. Sí, pero no como esperaba. La combinación ha resultado no ser la idónea y ha patinado.