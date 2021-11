La Reina Letizia retoma su agenda en España tras su viaje de cooperación a Paraguay la semana pasada. Ha elegido para su vuelta un acto de tarde con la Fundación Microfinanzas BBVA, en cuya sede en Madrid ha presidido el acto «Conectados por la oportunidad digital». Y de entrada, solo podemos decir una cosa: ¡se ha quitado el chaleco rojo de cooperante!

No hemos podido resistirnos a hacer una pequeña broma… porque os recordamos que la Reina no se quitó esta simbólica prenda en ningún momento de su viaje solidario. Hoy ya no tenía excusa y ha recuperado la ‘normalidad’ de sus looks.

En este caso, Letizia vuelve pisando fuerte, ¡con estreno! Un vestido largo recto de punto con rayas multicolor en zig zag y un trasfondo dorado brillante. Es decir, un estilo de manual de la mítica firma italiana Missoni, que ha hecho de este tejido tan especial, por la técnica y el estampado, su marca de la casa.

Sin embargo, tenemos que decir que este es un diseño Made in Spain: es de Michonet y cuesta 278 euros. Definen este punto como raschel y aluden a sus influencias marroquíes.

Otra nueva marca que se suma a su vestidor (y ya hemos perdido casi la cuenta). Como oportunidad única para dar a conocer la diversidad de nuestra moda, solo podemos quitarnos el sombrero.

UN DISEÑO MUY CÓMODO, QUE PERMITE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Ajustado, pero elástico, de manga larga y con cuello redondo en la parte superior y la falda hasta el tobillo algo más suelta. El toque original lo marca en la cintura, que lleva una especie de fajín integrado. Letizia se ha colocado por encima un cinturoncito fino en color morado, que es uno de los tonos del vestido, y que no pertenece al diseño original.

Y para seguir en esta gama, se ha puesto unos salones destalonados de Carolina Herrera.

La Reina ha llegado al lugar con un bolsito de mano rosa fuerte, también de Carolina Herrera, que ha dejado poco después. Es el famoso modelo Insignia, se fabrica en España y su precio es de 990 euros.

El pelo (¡pelazo!) suelto, liso y con raya al medio, como más le gusta últimamente. Y sobresaliendo entre sus mechones de canas, dos grandes aros dorados. Parecen otra pieza distinta a la que ha lucido en sus actos más recientes. Estos pendientes son rectos y no redondos. También estaba el sempiterno anillo de Karen Hallam en su mano.

En definitiva, un look alegre en esta recta otoñal, moderno, gracioso… Con él la Reina Letizia se despide por esta semana. Cortita, bien es cierto. Pero ya os avanzamos que la Reina pronto volverá a sacar el traje largo y la tiara en el Palacio Real.

Y es que la próxima semana viene de visita el presidente de Italia, y los Reyes le agasajarán con un banquete de gala. ¡Estamos deseando ver a Doña Letizia resplandecer con los mejores brillantes!