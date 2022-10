El viaje de estado de los reyes Felipe VI y Doña Letizia nos ha brindado imágenes para el recuerdo. Y la que más ha llamado la atención no tiene nada que ver con las actividades que están llevando en su decimotercera visita de Estado. Han sido las espectaculares joyas de la reina las que han dado que hablar. Este lunes, la monarca ha lucido unos pendientazos de esos que quitan el hipo en la cena de gala ofrecida por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, en el palacio de Bellevue, en Berlín. Compuestos por 216 diamantes en cascada y 12 rubíes, solo los ha llevado en contadas ocasiones. Hacía tiempo que no se los veíamos. Lo cierto es que su origen sigue siendo un misterio, ya que no son joyas de pasar (las que hereda de doña Sofía). ¿Se trata acaso de un regalo de su marido o de un capricho que se ha dado a sí misma?

Los pendientes que han causado sensación en tierras germanas «están en su joyero desde hace tiempo», tal y como adelantó el diario ‘El Mundo’ en abril de 2017. Dos meses antes, el 7 febrero de ese año, doña Letizia estrenó sus pendientes de rubíes y diamantes en la cena celebrada con motivo del 30 aniversario del diario económico ‘Expansión’. Esa noche, la reina fue el centro de todas las miradas con un look sobrio, un recogido con trenza y unas impresionantes joyas que, según dijeron entonces fuentes de Casa Real al citado diario, estaban «en el joyero de la Reina desde hace tiempo y son de su propiedad».

El origen de los pendientes de rubíes y diamantes de la reina Letizia, un misterio

Las preguntas sobre el origen de sus pendientes no tardaron en llegar. Si llevaban tiempo formando parte de sus alhajas más valiosas, ¿cómo llegaron a sus manos? Las teorías sobre su procedencia han sido muchas desde que las llevó por primera vez. Pero son dos las hipótesis más creíbles: podrían ser un regalo del rey, o bien un obsequio de un jeque de Arabia Saudí.

En caso de ser un presente de Felipe, los pendientes tendrían que haber sido catalogados y recogidos en la lista de regalos oficiales que, desde el año 2015, el monarca da a conocer periódicamente como consecuencia de los principios de renovación y transparencia de la Corona. Pero no es el caso. Estos pendientes que se adivinan carísimos no figuran en ninguno de estos inventarios. Eso sí, si hubieran llegado a sus manos antes de la citada fecha no tendrían que aparecer en ningún documento oficial.

Doña Letizia ha llevado estos pendientes en ocasiones especiales

La posibilidad de que sea un regalo procedente de la monarquía Al Saud es la hipótesis que ha cobrado más fuerza. Por diversos motivos. La tradición de este linaje establece que cuando un rey de otro país visita Arabia Saudí se le recibe con lujos que recuerden la riqueza del país del Golfo con sus piedras favoritas: diamantes y rubíes. Por este motivo, las consortes de las cortes europeas suelen recibir joyas de los reyes saudíes. Es el caso de Camilla de Cornualles, mujer del rey Carlos III, que tiene un collar de diamantes y rubíes procedentes de esta Casa Real.

Cabe recordar que don Felipe visitó Arabia Saudí en enero de 2017. Apenas tres semanas después, Doña Letizia estrenó los pendientes, que también se puso para la celebración del 50 cumpleaños del rey Guillermo de los Países Bajos, celebrada en abril de ese año. En aquella cita, curiosamente, al igual que en la cena de gala en Alemania, también eligió un diseño de Stella McCartney en rojo con capa… Un look casi idéntico al que ha lucido en tierras germanas. Una cosa está clara: con estas valiosas joyas, la reina Letizia estaba radiante. Y más brillante aún que las piedras preciosas que llevaba encima.