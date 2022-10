Cambio de escenario para los Reyes en su Visita de Estado a Alemania. Ya han dejado atrás Berlín y esta tarde han aterrizado en Fráncfort. Su principal compromiso es la Feria del Libro, con España como país invitado, y para cuya inauguración la Reina Letizia ha elegido un look ‘discreto’ en blanco y azul marino (¿casi un guiño a las páginas y las letras?). Lo que sí es un hecho es su nuevo homenaje a la moda alemana, todo un detalle con los anfitriones. Leamos, pues…

Acompañados de nuevo por la pareja presidencial, Sus Majestades se han sentado en primera fila para asistir al acto, celebrado en el Palacio de Congresos. Es la 74ª edición de la Feria y la primera con normalidad tras la pandemia. Letizia ha aunado comodidad y serena elegancia, algo bonito, pero no pretencioso.

El top blanco de manga corta con drapeado en el cuello caja y una nueva falda recta de largo midi, con cinturón con hebilla destacada de estribo y abertura lateral. Ambas prendas son de Hugo Boss, la marca alemana de la que Letizia tiene un sinfín de perchas en su vestidor. No se le puede acusar de oportunismo en este caso. Ella lleva años recurriendo a esta firma.

Y otra vez tacones altos, claro. Es lo que tiene la etiqueta. Los dolientes pies de Doña Letizia van a necesitar un buen reseteo a su regreso a España. Estos son de Nina Ricci y de los que más ha usado en su vida. Por ahora toca aguantar el tipo y seguir caminando…

Para elevar el look, la Reina ha recurrido a buenas joyas: unos pendientes de diamantes y zafiros que son bastante ‘raros’, por lo poco que los ha lucido. Y eso que son una maravilla. Se los vimos, por ejemplo, en la cena de gala durante su viaje de Estado a Japón, en abril de 2017. Durante años fue su suegra, la Reina Sofía, su dueña absoluta. Nos alegramos de volver a verlos.

No olvidemos que los Reyes finalizan la jornada a última hora de la tarde ofreciendo una recepción en honor de sus anfitriones. Por el aire de este atuendo y por el propio ‘timing’ (está prevista sobre las 19:00 horas), intuimos que la Reina Letizia no se cambiará de ropa y que se presentará en esa gala de esta misma forma. El moño bajo ya nos habla de etiqueta de fiesta. Así que un look dos en uno adecuado y funcional, sin más.