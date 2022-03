Después de un viaje exprés a Londres junto al Rey Felipe para asistir al servicio religioso en honor al duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster, Letizia retoma en España su agenda. Lo ha hecho en solitario este jueves, apenas un día después de impresionar en Reino Unido, para acudir al acto de clausura del proyecto ‘Diversidad en serie: historias que merecen ser contadas’ de la Fundación FAD Juventud.

Como nos tiene acostumbrados, Letizia ha vuelto a la sobriedad después de dar la sorpresa en eventos que requieren más glamour. Como el caso de Londres, donde acudió con un vestido cruzado en verde y un tocado del mismo color. Este complemento no es habitual en ella, por lo que la sorpresa fue aún mayor. La Reina se ha dejado ver para la cita de este jueves con un look que no ha sorprendido.

Ha elegido para la ocasión una de las faldas que más veces ha llevado. Se trata de una falda de tubo y midi con estampado animal print en negro y blanco de la colección de otoño/invierno 2016 de Roberto Verino. La estrenó ese año, en el mismo que la adquirió, y se la hemos visto ya en múltiples ocasiones. Esta prenda se ha convertido ya en una de sus favoritas.

Letizia se deja ver con una falda animal print que adquirió en 2016

Aunque durante estos años se la hemos visto con diferentes combinaciones, este jueves ha apostado por lucirla con un jersey de punto negro. En Madrid han bajado las temperaturas, por lo que no podría haber ido sin ropa de abrigo. Para evitar pasar frío la ha llevado con una chaqueta color crema de Carolina Herrera, que ha robado del armario de su hija Leonor. Lo ha llevado a modo de capa, ya que lo lucido superpuesto en los hombros. Se trata de una chaqueta con cuello, botones plateados y puños en forma de campana.

Un look que ha combinado, como no podía ser de otra manera, con complementos negros. Unos zapatos de salón negros y talón blanco de Magrit. Ya los ha llevado en otras ocasiones, pero con este estilismo combinaba a la perfección. Ha sacado de su armario un bolso de Nina Ricci, el modelo Marché, con cadena dorada y solapa de piel de serpiente con una pequeña correa para convertir el bolso en bolso de mano. Este complemento tenía un precio de 1.090 euros.

Dejó sin palabras con su estilismo en Londres

Esta aparición ha supuesto la primera que hace tras la sorpresa que dio este pasado martes en Londres. La Reina Letizia se dejó ver con un vestido cruzado en verde con detalles en seda del mismo color en cintura y puños. Lo combinó con un tocado del mismo color de la firma Balel, un complemento que pocas veces le hemos visto llegar a Letizia. Esta cita no se trataba de un funeral, por lo que no era obligatorio acudir vestido de negro. Eso ha llevado a la Reina a decantarse por un tono un poco más alegre, aunque manteniendo la discreción con un color oscuro y apagado.

