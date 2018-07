Letizia vuelve al Caribe

Los Reyes han viajado a Bailén (Jaén) con motivo del 210º aniversario de la Batalla de Bailén, pero nada más ver a Letizia me pareció que había vuelto al Caribe, porque repitió el mismo look que llevó el pasado mes de mayo durante su viaje a Santo Domingo y Haití. Hoy volvió a ponerse el vestido que estrenó en ese viaje para su encuentro con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina y su esposa, Cándida Montilla. Un vestido de seda de lunares con escote halter, falda midi de vuelo y ceñido con un lazo de la misma tela, de la colección primavera-verano 2018 de CH Carolina Herrera (590 €, aunque ahora en rebajas cuesta 354 €). A mí me encanta, el vestido me parece ideal para el verano, tiene el punto fresco, pero a la vez muy lady chic. Y para rematar, el estampado de lunares que no puede ser más favorecedor. Me gustó mucho cuando se lo vi la primera vez y me sigue encantado, porque encina le queda perfecto… No me molesta nada la repetición, es más, para mí es el vestido ideal de la temporada.

7 Vestido de lunares 6 El vestido cuando lo estrenó en Santo Domingo Lo único que ha cambiado es que en vez de ponerse los salones negros con el borde de vinilo, de Magrit, estrenó unos nude, también con una tira en el empeine de vinilo, de Steve Madden (99 €). Seguro que os suenan mucho porque tiene unos idénticos pero en negro. No termino de entender la querencia de la Reina por el vinilo en los complementos, aunque está muy de moda no me acaba de convencer. 5 Zapatos nuevos de Steve Madden También llevó los mismos pendientes que en Santo Domingo. De dos piedras en blanco y negro de Coolook (300 €). En el tema beauty, también acertó con su melena con raya al lado y ondas abiertas en la parte baja y un maquillaje muy suave con labios perfilados y en nude y sombras de ojos en tonos tierra. 4 Repitió los pendientes de Coolook Otro capítulo aparte merecen sus musculados brazos. Hoy, de nuevo, hemos vuelto a ver el resultado de las horas de gimnasio, que tantas críticas han desatado en tiempos pasados. Realmente no sabemos si la genética de la Reina es muy agradecida y no necesita machacarse tanto, pero lo cierto es que los brazos, a mi juicio, son un pelín excesivos… Me gustan tonificados, pero no tanto. 3 Letizia presumió de sus musculados brazos 2 La Reina estuvo muy cariñosa con la gente 1 Los Reyes saludaron desde el Ayuntamiento