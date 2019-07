Letizia amortiza su vestido de efecto mareante de Hugo Boss

1 Terminando la semana

El acto de hoy, al tratarse de una reunión de trabajo, no requería de grandes alardes. En su favor cuenta que Letizia ha aparcado el estilo working del que no se apeaba hace tiempo para estos mismos menesteres. Entiende que ir con un vestido, siempre femenino, también es una declaración de intenciones y perfectamente adecuado. Poco más. Este look no entusiasma. Por un lado porque tenemos visto el modelo, y por otro porque no lo ha ensalzado con el resto de elementos (por ejemplo, una vez lo lució con las sandalias de vinilo de Steve Madden. Mucho mejor). En resumen, vamos de tránsito…