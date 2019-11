5 4- El vestido rojo ‘misterioso’

Este look dominado por un vestido midi con escote halter y femeninas líneas, cuya firma aún permanece en el anonimato, no sube más por conocido. Lo estrenó el pasado verano para la recepción en La Almudaina, con la que los Reyes terminaron sus vacaciones en Mallorca. Junto a las sandalias de Jimmy Choo y la cartera rígida de Carolina Herrera, sigue siendo un caballo ganador, y solo lamentamos no auparlo más por ser reciclado. Pero lo amamos mucho…