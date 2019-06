1 Cinco años de reinado

Los Reyes estaban sonrientes, relajados. Sus cinco años en el Trono les han traído buenas cosas, balances positivos… Son gratas noticias en tiempos en los que la monarquía está en el punto de mira por su ejemplaridad, el gran empeño con el que Don Felipe asumió su destino. Pero no me iré por las ramas y regresamos al look. Letizia está poniendo un color simbólico a esta etapa, el azul. Curiosamente también es el que le hemos adjudicado a su hija Leonor (que lo ha llevado en sus citas más importantes). ¿Será intencionado?