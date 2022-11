Los Reyes, Felipe y Letizia, han protagonizado uno de los actos más esperados durante su viaje oficial a la República de Croacia, que ha comenzado este mañana: la cena de gala. Este es uno de los viajes más esperados por los monarcas, ya que es la primera vez que hacen un viaje oficial a la República de Croacia, por lo que han querido dejar el listón bien alto. Sobre todo en la cena de gala en su honor. Los vestidos largos, los joyones y los grandes fastos han sido los protagonistas de esta noche del miércoles en el Palacio Presidencia de Zagreb, que se ha engalanado para recibir a los monarcas.

El presidente de la República de Croacia, y su esposa, Sanja Music, han organizado una exquisita cena para agasajar a sus invitados. Una vez más, la Reina Letizia ha vuelto a hacer alarde de elegancia y glamour y ha sacado la artillería pesada para un acto de tal envergadura. Después de un primer look en el que hemos visto a una Letizia muy estilosa gracias a su capa negra de Carolina Herrera y un vestido abrigo verde cruzado con vuelo y cinturón y puños de ante verde, ha llegado el momento de sacar el ‘peso pesado’ del viaje. Era el momento de lucir moda y un vestidazo que ha dejado a todos los asistentes con la boca abierta, aunque nosotros ya lo conocíamos. La Reina nunca falla y en esta ocasión no iba a ser menos.

Un vestido de Boüret: la apuesta segura de la Reina Letizia

Letizia se ha decantado por un modelito que ya tenía en su vestidor. La Reina ha recuperado su precioso vestido azul noche de la marca gallega Boüret, que lo estrenó el pasado mes de julio en los Premios Princesa de Girona. Un diseño que en su momento fue de lo más aplaudido gracias a su escote asimétrico que se ve coronado con un cordón de ‘strass’ con el que presume de hombro tonificado de manera discreta y elegante. Los otros detalles de este vestido es que tiene un corte midi y está elaborado en crepé, perfecto para las invitadas mejor vestidas.

Pero la cosa no ha quedado ahí. A pesar de que no era una cena de tiaras (estas suelen dejarse para aquellas cenas de galas entre Reyes), Letizia ha abierto el joyero personal de Doña Sofía para encontrar los pendientes más espectaculares para la noche. La Reina ha elegido unos pendientes de diamantes y oro blanco de la emérita, que encajaban a la perfección con el resto del look.

Los Reyes finalizan su viaje este mismo jueves tras hacer frente a sus compromisos

No será un viaje muy largo, pues este mismo jueves regresan de nuevo a España. Lo harán después de hacer frente a varios compromisos en Croacia. Ambos tienen diferentes actos agendados por separado. En torno a las 12:00 horas, Letizia visitará junto a la primera dama croata la clínica de Rehabilitación Auditiva y del Habla SUVAB. Posteriormente tendrán un almuerzo privado, sin acceso a los medios, con el que pondrá el broche de oro a su estancia en el país europeo. Por su parte, Felipe acudirá a la Inauguración del Foro Científico Empresarial y posteriormente tiene varios encuentros programados: con la representación de la colectividad española residente en Croacia; con Gordan Jandrokovic, presidente del Parlamento de Croacia en el Parlamento; y, por último, con Andrej Plenkovic, primer ministro de la República de Croacia en el Palacio del Gobierno.