Letizia ha hecho una intervención telemática desde su oficina en el Palacio de la Zarzuela. Analizamos su sencillo look al detalle

Tras el acto de este martes, la Reina Letizia ha vuelto al trabajo pero lo ha hecho de manera telemática. La mujer del Rey Felipe VI ha intervenido en el acto de presentación de la Resolución de Naciones Unidas sobre Enfermedades Raras, que se desarrolla bajo el título “En el camino hacia la recuperación de la Covid-19 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: abordemos los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara como derechos humanos, prioridad del desarrollo sostenible”.

Desde su oficina en el Palacio de la Zarzuela ha querido intervenir y ha recordado que “las enfermedades poco frecuentes afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y que dos de cada tres debutan de forma precoz antes de los dos años de vida”. Sin grandes florituras, la Reina ha elegido un look sencillo en el que destacaban, sin lugar a dudas, sus pendientes.

Vídeo: Casa de S.M. el Rey

Letizia apuesta a todo al verde. Analizamos su look

Para la ocasión, la Reina ha elegido un sencillo look compuesto por un vestido verde (del que no podemos ver todavía muchos detalles) y sus pendientes verdes de Coolook, que todavía puedes comprar. Se trata de un diseño con una piedra tallada colgando del enganche dorado, que es un básico y que sigue disponible en la tienda online. Y si no son esos, son muy pero que muy parecidos.

En la página web, por un precio de 78 euros, puedes encontrar unas lágrimas verdes preciosas. Se trata de un «colgante para pendientes en oro champán y piedras naturales talladas a mano, con un diseño sencillo y cómodo de combinar con las demás piezas de la colección MyCoolook. Su forma de lágrima da protagonismo a la luz y el color de sus minerales, los verdaderos protagonistas de esta joya». Así mismo lo definen en la propia tienda online.

Letizia es muy fan de la bisutería y son muchas las ocasiones las que recurre a ellas para elevar sus estilismos. Como ha sido en esta ocasión.