Letizia recicla el traje de sastre masculino y sobrio que gusta por su color

Letizia ha tenido una semana no muy cargada de compromisos profesionales. La Reina estuvo presente este martes en el XXI Concierto 'In memoriam' en homenaje a las víctimas del Terrorismo en el Auditorio Nacional de la Música en Madrid con el Rey Felipe. Este jueves ha acudido sola a la proyección del documental 'El camino interior', una cita con la que pone fin a las citas oficiales.

Para la ocasión, la Reina ha preferido no estrenar y ha sacado de su armario un look sobrio compuesto por un traje sastre de pantalón y chaqueta de estilo masculino de una de sus firmas favoritas: Carolina Herrera. Aunque es discreto, este look impacta por el color. Se trata de un verde azulado muy favorecedor. En esta ocasión lo ha combinado con una blusa blanca con lazada en el cuello.

Un traje de sastre sobrio, pero favorecedor

Los trajes de chaqueta son siempre una opción para la Reina cuando se trata de acudir a reuniones de trabajos. Este traje verde azulado lo ha llevado ya en varias ocasiones porque es una fórmula de vestimenta que sabe que no pasa de moda. Está compuesto por una chaqueta clásica de corte entallado y pantalones de tiro alto acampanados. Lo estrenó en febrero de 2020 y lo ha llevado hasta en cinco ocasiones, seis con la de este jueves.

A sabiendas que todavía es invierno, Letizia lo ha llevado con una blusa de cuello altito con lazada de otra de sus marcas favoritas, Hugo Boss, a diferencia de cómo lo ha llevado en otras ocasiones. Una de las veces que lo llevó prefirió llevarlo con un top blanco que dejaba al descubierto su escote y clavícula.

Ha completado el look con una blusa con lazada

En cuanto a los complementos que ha llevado Letizia, esta ha preferido no llevar bolso para estar más cómoda. No ha olvidado sus pendientes de Gold & Roses en diamantes y esmeraldas, que le daban un toque de lo más acertado al look. Los zapatos que ha llevado son unos salones azules de piel con detalle en el empeine que tienen el mismo color del traje. Son de otra de sus firmas favoritas: Magrit.