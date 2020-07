La Reina Letizia falla en su parada en La Rioja con un estilismo soso y una chaqueta de Uterqüe de hace cinco años.

Esta semana ha sido muy productiva para la Reina Letizia, a quien hemos visto de viaje en Murcia, Aragón y hoy en La Rioja. En todos estos destinos ha lucido diferentes estilismos con falda floral, pantalones… y este viernes con chaquetita. La maleta de la Reina empieza a estar ya muy cargada. Veamos qué ha sacado en esta jornada…

Para este viernes Doña Letizia ha elegido un conjunto de chaqueta y pantalón sobrio y, podríamos decir, algo antiguo. Tanto como que la chaqueta tiene ya cinco años. Es de Uterqüe, la línea más alta del grupo Inditex. Puede ser perfectamente actual, no es que haya pasado de moda, pero la Reina no parece haberle echado muchas ganas en la combinación, que es lo que la hubiera puesto al día. Un top de punto fino y un pantalón recto tobillero negros. Y eso es todo. Decíamos en su anterior salida que había triunfado con un look de ‘menos es más’. Este podría haber ido por ese camino, de no ser porque resulta algo aburrido. Sí, ya llegó ese temido momento.

De hecho, la chaquetita es lo mejor de todo. Corta, con cuello redondo, borde ribeteado, manga francesa y un tejido de rayas entramado que le da atractivo… aunque sus colores tierra sean claramente otoñales. Regreso al pasado. Vemos que en Haro las temperaturas rondan los 20 grados. Está bien, hace algo de fresco. Si no nos explicamos un estilismo tan cerrado, oscuro y abrigado.

Como vemos, las firmas españolas continúan estando a la orden en los estilismos de la Reina. No hay mejor oportunidad que esta para mostrar su apoyo a la industria y más siendo ella uno de sus mejores estandartes. Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Mango, Zara se van sucediendo en las diferentes paradas… y éxito absoluto para los fabricantes de alpargatas como la riojana (por cierto) Macarena, marca de la que ya ha estrenado un par de modelos durante este tour.

Hoy más oportunamente que nunca se imponía que Letizia hiciera un homenaje al calzado de la tierra con una de sus piezas. Pero ha decidido ir a la contra pasando de hacer el consabido guiño. En lugar de esto ha repetido las alpargatas total black que estrenó el pasado miércoles en su visita a Aragón. Y son de la firma mallorquina Castañer. Pues nada… Por otro lado, la coleta alta ya es su nuevo peinado fetiche y otras costumbres de estilo como los pendiente pequeños (con sus favoritos de bambú sin rival) y prescindiendo de bolso o cartera.

La semana que viene los Reyes prosiguen en movimiento por nuestro país. Esperemos que la Reina Letizia retome el buen pulso que estaba llevando hasta ahora y nos brinde un look mucho más apetitoso. Hoy pasamos página.