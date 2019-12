La Reina Letizia culmina un año de moda por todo lo alto. O según se mire, porque de todo ha habido en su vestidor. Pero vamos a ser positivos. Entre lo mejor del año vamos a destacar los looks que más nos han llamado la atención no solo por bonitos, adecuados o elegantes… sino también por algún detalle que los dota de contenido extra. Ese «algo» que al final marca la diferencia y hace que determinados estilismos permanezcan en nuestra retina.

Letizia ha estrenado mucho este año, desde grandes modelazos hasta piezas más «pequeñas» que nos han encantado. Ha paseado por glamourosas galas en el Palacio Real, en recepciones oficiales, viajes al extranjero, también ha pisado fuerte en entregas de premios, audiencias, reuniones con diferentes organismos… La agenda de 2019 ha estado repleta de compromisos y, si hablamos de moda, no hemos tenido tiempo para aburrirnos.

Y es que la Reina nos ha dejado muchas sorpresas entre todas estas prendas, como nuevas firmas por las que ha apostado, tanto nacionales como internacionales; algunas joyas y elementos originales que nunca antes había probado.

Es hora de hacer balance y recuperar los momentos en los que la Reina más ha brillado. Con el «criterio subjetivo» por bandera, me permito recordaros todos estos looks, no necesariamente en orden de preferencia. Son 19 exactamente, 19 golpes de efecto inolvidables.