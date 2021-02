La Reina Letizia alerta de los peligros en el Día Internacional de Internet Segura con un mensaje grabado en La Zarzuela. Su traje la delata: está pero no está…

La Reina Letizia empieza su trabajo de la semana en La Zarzuela para celebrar el Día Internacional de Internet Segura, que tiene lugar en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), y está enfocado sobre todo al uso responsable de la Red entre los más jóvenes. La pandemia ha obligado a una intervención telemática, pero hemos de decir que la cosa tenía truco y que Letizia estaba… pero no estaba. La Reina ha dado por inaugurada la jornada con unas palabras, pero no se encontraba en directo desde el palacio, sino en diferido. Sí, el mensaje estaba grabado. Y las pistas sobre ello nos la da precisamente su estilo…

Doña Letizia llevaba un traje de chaqueta y pantalón verde esmeralda que ya le conocíamos. Un precioso conjunto de Carolina Herrera que estrenó hace un año para la entrega del Premio Social de los Premios Princesa de Girona. El caso es que lo recuperó precisamente el pasado viernes, en una aparición inesperada junto al Rey para una reunión de la comisión delegada de los mismos galardones.

La presencia de Letizia no estaba anunciada en la cita, de ahí nuestra sorpresa. Allí lucía este mismo modelo, exactamente de la misma manera. El mismo top ajustado (puede que palabra de honor), los mismos pendientes de Gold&Roses… Lo que nos lleva a concluir que la Reina, que no tenía compromisos oficiales en su agenda del pasado viernes, grabó este mensaje ese mismo día. De fondo se ve el paisaje arbolado de los jardines de La Zarzuela. Aunque el plano no es muy abierto, suponemos que lo grabó desde «su» impoluto despacho blanco, inundado de luz. Por otro lado, reparamos en otro detalle. Y es que ¡al fin le vemos la cara! Después de tantos actos con la mascarilla puesta (por razones obvias, por supuesto), la Reina se ha quitado la ‘máscara’ y nos deja ver su rostro y su maquillaje sin obstáculos.

Íbamos a decir que después de este acto, la Reina iba a ‘correr’ veloz a otro evento que tiene a las 12 del mediodía con el Rey Felipe. Parecía que el tiempo les iba a ir justito, al menos para ella. Pero ahora lo entendemos todo. No había prisa, ya que su presencia era telemática. Ambos presidirán la entrega de los premios APM de Periodismo 2019 y 2020, que se celebran en el Palacio de Cibeles. La Reina Letizia habrá disfrutado de tiempo más que suficiente para ponerse guapa. Pero eso os lo contamos a su debido tiempo. De momento, nos quedamos con esta Letizia ‘virtual’.