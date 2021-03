La Reina Letizia nos deja 13 apariciones oficiales, seis estrenos, plumas espectaculares y algún conjunto para olvidar…

El mes de marzo finaliza y es hora de hacer balance. ¿Qué nos ha ofrecido la Reina Letizia a nivel de estilo? Trece apariciones públicas en total y ¿cuántos estrenos? Ahora mismo os lo vamos desgranando todo, punto por punto.

El mes comenzó para Letizia con la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el palacio de El Pardo. Entonces eligió un estilismo repetido con su falda plisada asimétrica de Massimo Dutti. Pero no fue esto lo importante, sino sus pendientes. ¡Nuevos! Una especie de lazo esmeralda que quizás no pegaba mucho con el resto, pero que nos supo a maravilla. Hacía tanto tiempo que tenía descuidado este apartado de las joyas, que nos brindó una bocanada de aire fresco.

A partir de ahí, la Reina continuó por este camino de austeridad emprendido en el último año. Está ahorrando y sacando el máximo partido a su fondo de armario, pues el resto de estilismos también fueron de lo que llamamos de ‘reciclaje’. Solo encontramos dos piezas significativas, la blusa de tafetán con mangas abullonadas y el pantalón de Pertegaz, que estrenó en el concierto homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Es la cuarta vez que recurre a esta mítica firma, la misma que le hizo su vestido de novia, ahora bajo la dirección creativa de Jorge Vázquez. Para todo lo demás, en cada uno de sus compromisos oficiales, Letizia descolgó modelos ya paseados ante nuestros ojos.

Pero no debemos desfallecer. Estrenos, haberlos, haylos. Eso sí, nos tenemos que conformar con piezas secundarias. Ni siquiera en el reciente Viaje de Estado a Andorra tuvimos esa gran ‘rentrée’ de moda. Se limitó a sacar de la maleta solo tres looks durante los dos días de visita y UN SOLO ESTRENO: un cinturón. Puede parecer poco… Aquello de «menos es más» en el concepto de la consorte alcanza límites insospechados. Y a cambio su bolsillo lo agradece bastante.

Los Reyes terminaron la agenda de marzo juntos en Fuendetodos (Zaragoza) para recordar a Goya en el 275 aniversario de su nacimiento. Y aunque el conjunto de la Reina era fallido (un blanco y negro con protagonismo para una chaqueta de Burberry de hace 13 años), tenemos que felicitarnos por sus nuevas sandalias destalonadas, y además de marca española. La Reina Letizia finalizó sus actividades del mes pisando bien y cómodo, a solo 5 centímetros del suelo, con un calzado coqueto que se adentra ya en la florida primavera. En resumen, seis estrenos en total.

EL MEJOR LOOK DE MARZO… Y EL PEOR

Y con todo ya visto, podemos concluir este post con un look ganador y otro perdedor. Claramente el puesto de honor se lo lleva el dos piezas de corsé emplumado y pantalón de The 2nd Skin Co. (que sacaba por segunda vez tras el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2019), lucido en la cena oficial de Andorra; y el peor es precisamente para el último estilismo del mes, el de Fuendetodos. Ahora la Reina Letizia ya disfruta de a Semana Santa. Esperemos que abril nos traiga más sorpresas.