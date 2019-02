Letizia brilla en Marruecos con un ‘caftán’ exclusivo de Varela

7 Un aire antiguo

Volviendo al modelo, he de decir que el diseño me resulta algo antiguo, que me recuerda demasiado a los conjuntos que le hacía a Letizia ya en su época de princesa. En los últimos años la Reina ha evolucionado mucho a nivel de estilo, y creía que estas líneas las tenía superadas. El vestido recto y pegado de tirantes finos, ¡uf! Y bueno, paso la túnica por el virtuosismo, pero por nada más. Esas ondas las he visto demasiadas veces antes.