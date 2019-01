1 Charla con excompañeros

Los pantalones favorecen bastante y son comodísimos, a la vista está. El top le marca, pero no demasiado, así que no hay peligro de resultar demasiado sexy. Término que parece no aplicable a las Reinas. En suma, me gusta lo que veo. Anima y sube la moral. El rojo siempre ha sido un excelente aliado para Letizia, y con este look vuelve a confirmarlo. Pues muy bien, roja y salvaje en estos primeros compases de la semana…