Este lunes, los Reyes Felipe y Letizia han acudido a la solemne apertura de la XIV Legislatura que ha tenido lugar en el Palacio de la Cortes. No han acudido solos. Han estado acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que hacía unos meses que no tenían un acto público (El último fue en noviembre en los Premios Princesa de Girona). A pesar de que las niñas suelen acaparar el foco en cada aparición pública, ya que no son muchas las ocasiones que tenemos la oportunidad de verlas, centrémonos en el look de la reina Letizia, que no ha sido de los mejor que le hemos visto, pero sí de los más adecuados para el acto.

Letizia ha reaparecido con una capa negra, con cuello de pelo, para protegerse de las bajas temperaturas que marcan los termómetros en Madrid durante estos días. La capa la tiene desde hace años en su armario y es un diseño de Carolina Herrera. Debajo de este abrigo, muy parecido al que han lucido las niñas, se dejaba entrever un vestido blanco impoluto con el bajo en forma de picos que le daba el aire estiloso al impecable look de la Reina.

Letizia ha mostrado su lado más sobrio

A la entrada del Palacio de las Cortes, Letizia se ha quitado la capa y ha dejado ver su último estreno: un vestido blanco, de manga larga, con la cintura ajustada y la falda con una ligera silueta evasé y original terminación en picos que le daba mucho movimiento al look en cada paso que daba la monarca. Un vestido de cuerpo ceñido, perfecto para la ocasión. Lo ha combinado con salones y cartera, ambos de pitón y firmados por Magrit. Una combinación que nos encanta, ya que le da un toque de color después de tanta sobriedad.

Letizia no ha querido restarle protagonismo a la Princesa y la Infanta y ha optado por un look no de los más llamativos que le hemos visto, también porque el acto no requiere de muchas florituras. Un estilo perfecto que nos ha encantado. ¿Y a [email protected]?