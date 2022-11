La Reina Letizia suma y sigue. Esta vez no se trata de grandes impactos ni golpes de efecto. Olvidemos las espaldas al aire y las rodillas asomando a través de agujeros en la falda… Hoy recuperamos a una Letizia más de andar por casa, una Letizia a pie de calle. Cuando se apea de los compromisos oficiales, cuando no necesita grandes diseños ni altísimos tacones, ¿cómo viste la consorte? Pues tal que así.

La Reina Letizia nos ha dado una grata sorpresa acudiendo a la feria BioCultura, celebrada en el recinto de Ifema de Madrid. No es la primera vez que asiste. Ella es una declarada fan de todos los productos naturales, ecológicos, y procura no perdérselo. Solo que en esta ocasión sí han trascendido algunas fotografías que delataban su presencia. Ella, por cierto, no se escondía. A rostro descubierto y accediendo amablemente a hacerse los ‘selfies’ que le iban pidiendo en los diferentes puestos.

Gracias a eso tenemos su último look. La gracia es que este es privado, lo que nos acerca a una naturalidad más auténtica por su parte. ¿Y qué eligió Letizia para recorrer la feria? Pues un jersey de rayas, unos pantalones vaqueros, bolso negro y cazadora. No hay más. ¡Ni menos!

A la Reina le encantan las rayas marineras. Sin ir más lejos, hace unos días lució otro jersey de este estilo en el Pueblo Ejemplar de Cadavéu, evento final de los Premios Princesa de Asturias. Esta nueva prenda es de Massimo Dutti y está confeccionada con criterios ‘eco’ también: con al menos un 50 por ciento de ECOVERO™ Viscose.

Según explica la firma, esta es una fibra que se obtiene a partir de madera, evitando bosques primarios o de alto valor ecológico, cumpliendo con la Política de Productos Forestales de Inditex. Además, está certificada por la EU Ecolabel por cumplir exigentes estándares medioambientales en su proceso productivo.

Su precio es de 59,95 euros.

Letizia ha incorporado sin esfuerzo este básico en todo armario que se precie. Es bastante anchito, en color azul marino y blanco, de cuello redondo y con tres botones dorados en cada uno de los hombros, lo que acentúa la idea marinera.

Por lo demás, la Reina llevaba el pelo suelto con raya al lado y un maquillaje muy natural. No hemos podido verle los pies, pero apostamos a que va de plano, ¿cómo no? ¿Unas botas, quizás? Unos pendientes de aro dorados remataban este estilismo, podríamos decir que ‘de civil’, que también nos ha encantado. No todo van a ser siempre glamour…

Seguid deslizando para ver todos los detalles de un look ‘diferente’.