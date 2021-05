La Reina Letizia reaparece por sorpresa en un acto no anunciado: su blusa con cuello capa centra la atención de su look y hace un guiño al turismo.

Decíamos ayer que la Reina Letizia había terminado sus compromisos oficiales por esta semana con la entrega del Premio Cervantes. ¡Pues no! Hoy nos ha dado una agradable sorpresa reapareciendo junto al Rey Felipe para una reunión con la Fundación Princesa de Girona en El Pardo (que en principio no figuraba en la Agenda Real). Es decir, que tenemos un nuevo look para comentar ¡y eso nos encanta!

Letizia ha reciclado, lo cual no nos extraña y tampoco nos molesta. Solo hacemos hincapié en una costumbre ya arraigada. Los anteriores dos estilismos de la semana también han salido de su fondo de armario. El caso… Para su cita ‘extra’ de hoy la Reina ha rescatado el conjunto que estrenó para inaugurar la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en enero de 2019. O sea, un modelo de casi dos años y medio, pero que continúa tan actual como entonces.

Podría ser un guiño a esta importante feria internacional, que celebrará una nueva edición a partir del próximo 19 de junio. Es decir, que la semana que viene, si nada lo impide, los Reyes podrían volver presencialmente a esta cita.

Hablamos de una blusa blanca con cuello capa plisado y una falda de tipo ‘pañuelo’, de cuadros Príncipe de Gales y bajo asimétrico, ambas de Massimo Dutti. Estas han sido las protagonistas de un look profesional, pero con un twist de estilo. La falda, que se ha puesto en numerosas ocasiones combinada de otras formas, nos sigue encantando.

Menos hemos visto la blusa, cuyo cuello la ha devuelto a la actualidad más rabiosa. Y es que esta temporada tenemos que hablar de cuellos XL, de corte romántico, bobo… como queramos llamarlo. Incluidos en la prenda o sobrepuestos por encima; todo vale. El mercado ahora mismo nos ofrece una variedad amplísima de una tendencia algo retro y ochentera.

La Reina Letizia ya lo ‘sabía’ hace más de dos años y se adelantó a la propuesta que arrasa en la actualidad. Esta pieza destaca por su cuello capa que cubre los hombros y baja hasta casi la cintura. Vaporosa, con cuello caja y manga larga con botones en los puños. ¡Preciosa!

Poco más podemos ver de este estilismo. Desconocemos si llevaba bolso o cartera, qué zapatos calzaba etc etc. En aquel Fitur optó por unos salones de tira cruzada de Magrit y una cartera de piel de Hugo Boss. ¿Habrá repetido? Abajo, todas las imágenes de este estilismo ‘oculto’.