Dos meses después de su última aparición en Estados Unidos, Magdalena de Suecia reaparece en un acto celebrado en su país natal después de mucho tiempo desaparecida de la agenda oficial de la Familia Real Sueca.

Regresa a Suecia para asistir a un acto con su madre

La hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia se prodiga poco en salidas y actividades públicas. Y cuando lo hace, por lo general, es gracias a su férreo compromiso con las causas relacionadas con la infancia. Éste ha sido precisamente el motivo por el que ha viajado hasta Estocolmo y acompañar a su madre en los Premios de la Infancia en Esctocolmo. Una gala que la ha hecho regresar a su tierra después de una larga temporada alejada de los compromisos oficiales de la Casa Real de su país, donde ya solo se cuenta con ella en muy contadas ocasiones.

No la veíamos en público desde el pasado 2 de octubre, cuando acudió junto a su madre a la gala World Childhood Foundation-USA Thank You, que tuvo lugar en el exclusivo Hotel Plaza de Nueva York. Aquel no era un compromiso oficial: formaba parte de una de sus escasas citas en público para apoyar a la asociación con la que colabora de manera activa.