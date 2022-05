Este martes hemos quedado sorprendidos con una triste noticia sobre la realeza internacional. Han hallado muerta en su casa de Marbella a Kasia Gallanio, una mujer de origen estadounidense y polaco que fue princesa de Qatar por su matrimonio con el príncipe Abdulazzi Khalifa Al Thani. Según la Policía Nacional, varios agentes se vieron obligados a acceder a su vivienda sobre las 8 de la mañana del domingo 29 de mayo después de que una de sus hijas, que vive en Francia, llamara alertando sobre ella, ya que no obtuvo respuesta a sus llamadas de teléfono en los últimos cuatro días. Así se encontró su cuerpo sin vida y sin señales de violencia. Todo parece indicar que su defunción se debe a una sobredosis de drogas. La muerte de la royal ha provocado consternación en su entorno. Familiares y amigos, como Carmen Lomana, quien le ha dedicado unas bonitas palabras: «Mi querida Kasia, te has ido y me produce enorme tristeza. Nos alegrabas con tu belleza y cariño. Ya te habrás encontrado con nuestro querido Ahmed Ashmaw».

En su breve escrito en las redes sociales, Carmen Lomana ha recordado otro fallecimiento destacado en el mundo de la realeza: el de Ahmed Ashmawi, hijo del jeque Ashmawi, heredero del imperio de su padre y gran amigo del rey de Marruecos, Mohamed VI. Este falleció en Marbella en septiembre de 2021 tras una larga enfermedad. El primogénito de quien para muchos ha sido el mejor embajador que ha tenido Marbella en el mundo árabe era amigo común de Lomana y Kasia Gallanio.

Carmen Lomana y Kasia Gallanio mantenían una excelente relación

Carmen Lomana es uno de los rostros habituales de la Costa del Sol, donde tiene un refugio al que acude cada verano y siempre que le apetece desconectar del mundanal ruido. Ha sido precisamente en la localidad malagueña donde ha coincidido en infinidad de ocasiones con Kasia Gallanio, con la que mantenía una excelente relación.

Kasia Galliano, de 46 años, estaba inmersa en un duro proceso judicial con su expareja por la custodia de sus tres hijas menores, unas gemelas de 17 años y otra de 15 años (Malak, Yasmin y Shekha Reem). Y es que que le acusaba de abusos sexuales a una de ellas. La propia joven denunció a su padre el pasado abril ante un tribunal de París por las supuestas agresiones sexuales que habría sufrido del tío del actual emir de Qatar cuando ella tenía entre 9 y 15 años. Episodios oscuros de los que la exprincesa daba detalles en una entrevista en televisión.

La tercera esposa del príncipe catarí, que actualmente tiene 73 años, conoció al príncipe en la capital francesa. Juntos tuvieron a sus tres hijas. Tras el divorcio, Kasia decidió instalarse entre Marbella y París. Ahora se procederá a realizar su autopsia para determinar la causa del deceso. Algunas hipótesis apuntan a que pudo ser el resultado de una sobredosis. En el pasado, Kasia Gallanio, de tendencias depresivas, se había sometido a varias terapias de desintoxicación. «Mi clienta se vio devastada por esta decisión. Creo que, sobre todo, ha muerto de pena», ha dicho su letrada, Sabrina Boesch. Esta se encuentra en España con las dos hijas mayores de la mujer, de 17 años, que han tenido que identificar a su madre este lunes.