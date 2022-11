Zayra Gutiérrez está disfrutando al máximo su embarazo. A pesar de las críticas que están escuchando sobre la buena nueva o de las supuestas malas relaciones que tienen con su familia, la hija de Arantxa de Benito y Guti se han decantado por centrarse es esta increíble etapa. Tanto es así que están dispuestos a preparar todo para la próximo llegada del bebé, que será para el 2023.

La joven ha dado un giro a su imagen y se pone extensiones

Vídeo: Europa Press.

No hay nada como las buenas noticias para empezar a hacer cambios a mejor. Esto es lo que acaba de hacer Zayra, que no ha dudado en dar un giro a su look con un cambio de lo más radical. Nos tenía acostumbrados últimamente a verla con el pelo corto y con mechas californianas, pero ahora ha querido volver al pelo largo. Y esto ha sido posible gracias a las extensiones.

Pero no es lo único que se ha hecho. Y es que ha dado un giro al color de su cabello con unos reflejos cobrizos muy favorecedores. «No me puede gustar mas mi cambio de look y lo sano que me lo han dejado, aparte del trato que son increíbles mil gracias chicas ❤️», declara orgullosa con el cambio.

El antes y el después de su pelo es impresionante

Zayra es muy de cambiar de look. No se queda estancada en una forma y se atreve no solo con cortes extremos, también con tintes muy llamativos. Ahora que se va a convertir en madre parece haberse relajado y se ha decantado por el tono castaño para así evitar tener que ir a la peluquería con tanta frecuencia. Además, ha podido llegar a pensar que el pelo largo es más manejable y ha dado el paso de ponerse extensiones.

Y ella está feliz con el cambio. De hecho, ha compartido varios Stories en sus redes sociales. Se puede ver que el tratamiento al que la han sometido la ha ayudado a tener más brillo en el pelo. Pero ella ha pasado por numerosos cambios que te mostramos a continuación: