Lo último en rejuvenecimiento del rostro ya está aquí. Toma nota, porque hemos hablado con Diana Bordón, la abanderada del yoga facial en nuestro país, para que nos cuente todos los detalles de esta disciplina de la que todo el mundo habla. ¡Vas a querer practicarlo desde ya!

¿Sabes en qué consiste exactamente?

Una de las zonas que más delatan el paso del tiempo es el rostro. El yoga facial trabaja sobre un principio básico: los músculos de la cara. Éstos no son diferentes a los del resto del cuerpo, simplemente son más pequeños. Si no ejercitas tu cuerpo, éste se va tornando flácido y débil, y lo mismo sucede con los músculos de la cara. Además, la forma correcta de realizar yoga facial es siempre desde el cuello hasta la frente. Realizar ejercicios sueltos no da resultados, la cara hay que tonificarla por igual, ya que los músculos faciales son como una red y están unidos.

¿Con qué frecuencia hay que practicarlo?

Todo el mundo puede realizar estos sencillos ejercicios en casa, solo se necesitan entre 10 y 15 minutos al día, 4 veces por semana. El descanso es fundamental también, porque el músculo facial debe descansar como el del resto del cuerpo cuando se ejercita. Se puede practicar frente al espejo, en el coche, viendo la tele…

¿A qué edad se debería empezar?

Si empiezas con 30 años, lo que harás será mantener tu tono muscular tonificado, (congelado en el tiempo). Si comienzas con 45 y ya notas los efectos de la flacidez, con la practica empezarás a recuperar el tono muscular y eso te ayudará a suavizar las líneas de expresión y a recuperar la firmeza de la piel. Pero nunca es tarde para comenzar a realizar ejercicio y nunca se es mayor para comenzar a tonificar los músculos.

¿Cuándo empiezan a notarse los resultados?

Con la práctica y la constancia se nota, como en cualquier actividad física. Eso sí, a mayor edad más tiempo hay que dedicarle, pero se notan los resultados en la tonificación facial y en el bienestar de la piel.

¿Está contraindicado en algún caso?

No, excepto casos en los que el abuso del bótox y otros elementos invasivos hayan paralizado los músculos faciales, por lo demás todos pueden hacerlo.

¿Se necesita alguna herramienta?

Para practicar yoga facial no se necesita ninguna herramienta. Solo es necesario tener la piel del rostro muy bien hidratada, igual que las manos. Éstas son clave para realizar los ejercicios de resistencia y tonificación, al igual que los masajes faciales. Si queremos potenciar los resultados también podemos incluir en la rutina de noche el uso del rodillo de jade y lo acompañamos con el Gua Sha. Pero estas herramientas son solo un complemento, porque su uso sin un buen entrenamiento facial no tonifica el músculo.

¿Ya has tomado nota de todo? Entonces sigue bajando, te proponemos tres ejercicios que puedes empezar a practicar en casa desde ya.