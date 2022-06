Casi 20 kilos. Eso es lo que adelgazó Vicky Martín Berrocal en poco más de 6 meses. En el pasado la diseñadora sevillana confesó que tenía una relación tóxica con la comida y que incluso la usaba como premio cuando tenía un día duro o estaba muy cansada. «Llegaba a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento de comer mal. No me regalaba una lechuga con tomate, sino un plato de pasta y a dormir», afirmaba.

Pero no solo eso, la madre de Alba Díaz también ha reconocido que en su afán por adelgazar ha probado todo tipo de dietas a lo largo de los años: «He hecho todos los regímenes del mundo, pero las dietas milagro no son buenas porque acabas recuperando todo el peso perdido o más. Hay que cuidarse siempre», decía. Pues… ¡dicho y hecho! Vicky se marcó como objetivo llevar una vida más saludable y basó su plan de ataque en dos puntos clave: hacer deporte de forma regular y empezar a comer mucho más limpio. ¿El resultado? Más que evidente: ahora puede presumir de un cuerpazo de infarto.

Y desde que la empresaria logró su estupenda silueta, nosotras, como no podía ser de otra manera, estamos atentas a todos y cada uno de los platos que incluye en su dieta. Y ahora, que ya se nos terminan las ideas sanas para las primeras horas del día, nos acaba de desvelar su desayuno más completo, bajo en calorías y saciante. La combinación ideal para comenzar el día con energía, pero cuidándonos a la vez.

Vicky Martín Berrocal elige un desayuno lleno de beneficios saludables y muy bajo en calorías

¿Cuál es la apuesta de Vicky Martín Berrocal para un desayuno cualquiera? Un delicioso bowl de copos de avena sin gluten, cereales con 0% azúcar añadido, nueces, frutos rojos y bebida de almendras. Una opción perfecta para mantener la báscula a raya, combatir la ansiedad por el dulce y, además, lograr la ansiada regularidad intestinal.

Ya no hay excusas para no desayunar rico y sano, porque esta receta que nos descubre la diseñadora no puede ser más fácil y rápida de elaborar. ¿Lo mejor? No aporta apenas calorías, ya que este bowl no llega a las 320 kcal. ¡Pruébalo!