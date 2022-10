¿Añadir una diadema en zigzag a tus peinados de invitada? Claro que sí, en fiestas especiales son ideales para lucirlas. ¿Cuándo si no? Lo único que tienes que tener en cuenta es elegirla con perlas, brillos o motivos glitter para darle un aire festivo a tu look. Además, si quieres llevar el pelo suelto, este accesorio es ideal para darle vida y movimiento a la melena. La clave: peina el cabello liso (o con ondas suaves) y ¡voilà! Lista para salir. Vanesa Romero ya lleva este peinado tan apetecible.

Aunque los moños bajos muy pulidos, los desenfadados o las coletas de estilo años 60 siguen siendo el peinado tendencia en los eventos, la actriz tiene un peinado de invitada perfecto para las mujeres que prefieren llevar el pelo suelto. ¡Estarás lista en cinco minutos!

Melena suelta con diadema: el peinado de invitada que hemos copiado a Vanesa Romero

Inspírate en Vanesa y, motivada con los resultados, lucirás una melena espectacular no solo en tus eventos, sino todos los días del año que quieras dar un aire distinto a un look. Por eso, si no quieres ser la última en tendencias aprende a incorporar la diadema en tus estilismos, como ha hecho la actriz.

Eso sí, la elegida no ha sido la diadema ancha de tela, que tanto vemos últimamente, sino la que se hizo popular en los años 2.000, la de zigzag. Y lo cierto es que resulta todo un acierto, porque queda muy elegante y resalta el cabello. La actriz, a su vez, presume de una melena rubia larga, lisa y con la raya en medio que siempre lleva súper brillante, muy cuidada y con un aspecto absolutamente limpio, como recién salida de un ‘Hair Spa‘.

La verdad es que estas diademas son muy prácticas, ya que no solo cumplen la función de acompañar un look formal de forma elegante, sino que también son ideales para apartar el pelo de la cara y dar protagonismo al maquillaje.

Aunque, sin duda, lo mejor de este accesorio capilar es que estarás peinada en 1 minuto: solo tienes que arreglar la melena (ya sea lisa o con ondas) colocar, y ¡fin!