Si no te gusta tomar el sol en exceso, o si te pones al sol pero nunca estás los suficientemente morena, este artículo es para ti. Laura Escanes nos ha desvelado su ‘tip’ de belleza para lucir una piel morena, luminosa y jugosa, sin necesidad de exponerse a la radiación solar. Es un sérum con vitamina C que broncea y tiene un toque de brillo muy sutil para dar luz a la cara y ayudarnos a resplandecer. Además, el 99,9% de los ingredientes naturales.

«Os voy a dar el truco del verano. Yo en esta época del año no me maquillo y menos este año que he cogido mucho color. Pero cuando no estoy tan bronceada lo que hago es usar el sérum ‘Sunrise Radiance Bronzing Serum’ de Freshly Cosmetics porque me deja la piel jugosa, y muy luminosa. Yo lo mezclaba con mi base de maquillaje o directamente sobre la piel después de la crema hidratante», ha dicho la influencer.

El bronceador líquido que Laura Escanes no se quita en todo el año

Con ingredientes clave como la vitamina C y ácido hialurónico vegano, este sérum con acabado natural y brillante; que cuesta 35 euros, aportan un favorecedor tono bronceado con destellos dorados. Con antioxidantes y valiosos extractos vegetales, hidrata en profundidad y aporta elasticidad a tu rostro con sus gotas nacaradas. Logra un efecto lifting de larga duración con la ayuda de los oligosacáridos, obtenidos de la raíz de achicoria.

Después de ver lo bien que le queda a Laura, usarlo es practicamente obligatorio si queremos lucir una piel luminosa. Además, no queda pegajoso y se absorbe rápido. ¡Quién da más! Echa un vistazo a nuestra galería para saber cómo tienes que aplicarlo.