No es que no tengas tu mejor día ni estés perfectamente maquillada. Lo cierto es que los móviles, con cámaras cada vez más potentes, se convierten en auténticos peligros que pueden sacar lo peor de ti. Entonces te preguntarás… ¿y por qué las celebrities siempre lucen una silueta tan estilizada? La respuesta es simple: las famosas tienen un truco para parecer más delgadas en las fotos. Paula Echevarría, Anabel Pantoja, Anita Matamoros… Todas ellas han aprendido a elegir su mejor pose, y no hay más que ver las fotos que suben ellas a Instagram y otras en las que han sido pilladas ‘infraganti’ para observar la diferencia.

El truco definitivo de las famosas para parecer más delgadas

No hace falta recurrir al photoshop, simplemente las posturas que adoptas cuando posas son clave. Para salir natural y guapa debes colocarte lo más recta posible, aunque con los hombros relajados. Esta es la única fórmula de alargar visualmente la figura y estilizar tu silueta. Además, recuerda que la manera en la que colocas los brazos también importa. Pon tus manos estratégicamente en la cadera, con los codos ligeramente posicionados hacia atrás.

Pose tres cuartos, infalible

Si quieres parecer más delgada siempre mete tripa, estira el cuello y ladea un poco el rostro. Aunque lo que marcará la diferencia será adoptar la pose tres cuartos: mover un pie hacia adelante. Este es el secreto de muchas famosas, entre ellas Paula Echevarría.

Aléjate del fotógrafo

Cuanto más se acerque el objetivo a ti, más destacará tus redondeces. Así que, lo mejor será guardar las distancias. ¿Un consejo? Si estás sentada, cruza las piernas pero sin apoyarlas demasiado una encima de la otra, eso hará que en la imagen se afinen muchísimo.

Relaja el rostro

Es muy habitual que tensemos el rostro en el momento que sabemos que nos van a hacer una foto. Para relajarte, intenta mirar a otro punto que no sea directamente al objetivo de la cámara. Puedes mirar de lado, a otra de las personas que estén en la imagen, a un determinado objeto que esté alejado… El reto es ganar naturalidad y evitar la pose rígida y estática.

Y por último… ten en cuenta la luz

Mejor no te hagas fotografías frente al sol. La luz es muy dura y te marcará sombras en la cara (y se acentuarán las arrugas). Sobre todo evita la luz del mediodía, es muy clara y perpendicular. Lo mejor es que te hagas fotografías en la sombra o cuando llegue el ‘golden hour‘, es decir, la luz del atardecer, ¡perfecta para disimular imperfecciones!

Ahora que conoces todos los trucos que siguen las famosas… ¿quieres ver la diferencia entre las fotos que suben ellas a sus redes sociales y las imágenes que no han podido controlar? Mira esta galería y sorpréndete.